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    «Тоттенхэм» упустил победу над «Эвертоном»

    «Эвертон» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 63-й минуте открыл полузащитник гостей Деле Алли. Ивоби подарил мяч сопернику в центре поля, сразу же пошла быстрая атака гостей, Сон сыграл вперед на Алли, который обыграл Холгейта и пробил в левый угол.

    На 79-й минуте «шпоры» остались в меньшинстве — Сон Хын Мин получил прямую красную карточку за то, что грубейшим образом влетел в ногу Гомешу.

    А на седьмой компенсированной минуте Дженк Тосун сравнял счет. Динь получил мяч на левом фланге и выполнил подачу в штрафную, а там выскочил на ударную позицию Тосун и головой поразил ворота.

    «Тоттенхэм» с 13 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» — 11 баллов и 17-е место.

    АПЛ. 11-й тур
    «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:1 (0:0)
    Голы: Алли, 63 (0:1). Дженк, 90+7 (1:1)«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Делф, Андре Гомеш (Сигурдссон, 84), Т.Дэйвис (Калверт-Льюин, 83), Уолкотт (Дженк, 68), Ивоби, Ришарлисон«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Алдервейрелд, Орье (Фойт, 88), Б.Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Эриксен (Сессеньон, 90+12), Алли, Ндомбеле (Ло Сельсо, 73), Сон Хын Мин, Лукас МоураПредупреждения: Уолкотт, 30. Эриксен, 31. Ндомбеле, 65Удаление: Сон Хын Мин, 79
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