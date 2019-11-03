«Эвертон» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

Лондонскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Счет на 63-й минуте открыл полузащитник гостей Деле Алли. Ивоби подарил мяч сопернику в центре поля, сразу же пошла быстрая атака гостей, Сон сыграл вперед на Алли, который обыграл Холгейта и пробил в левый угол.

На 79-й минуте «шпоры» остались в меньшинстве — Сон Хын Мин получил прямую красную карточку за то, что грубейшим образом влетел в ногу Гомешу.

А на седьмой компенсированной минуте Дженк Тосун сравнял счет. Динь получил мяч на левом фланге и выполнил подачу в штрафную, а там выскочил на ударную позицию Тосун и головой поразил ворота.

«Тоттенхэм» с 13 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» — 11 баллов и 17-е место.