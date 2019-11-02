«Севилья» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграла вничью св домашнем матче 12-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 28-й минуте, когда Эвер Банега выполнил навес со штрафного, а Франко Васкес точно пробил головой метров с десяти.

«Матрасники» восстановили паритет на 60-й минуте. Альваро Мората на дальней штанге головой замкнул навес от Сантьяго Арьяса.

Подопечные Диего Симеоне были близки к тому, чтобы вырвать победу, но на 72-й минуте Диего Коста не забил с пенальти.

Примера. 12-й тур «Севилья» — «Атлетико» — 1:1 (1:0) Голы: Васкес, 28 (1:0). Мората, 60 (1:1)Нереализованный пенальти: Диего Коста, 72 (вратарь)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Посо, 86), Гудель, Васкес, Оливер Торрес (Хоан Хордан, 57), де Йонг (Эрнандес, 78), Окампос«Атлетико»: Облак, Триппьер (Ариас, 46), Фелипе, Эрмосо, Лоди (Эррера, 78), Коке, Сауль, Партей, Мората, Корреа, Лемар (Диего Коста, 46)Предупреждения: Лоди, 27. Партей, 34. Васкес, 39. Оливер Торрес, 40. Корреа, 80. Хоан Хордан, 80. Гудель, 87

В турнирной таблице Примеры «Севилья» занимает четвертое место (21 очко), а «Атлетико» — третье (21 очко). 0