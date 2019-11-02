АПЛ. «МЮ» проиграл «Борнмуту», «Арсенал» против «Вулверхэмптона», «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы»

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2 и 3 ноября в Англии проходят матчи 11-го тура АПЛ

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0

В одиннадцатом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде играл с «Борнмутом». Манкунианцы потерпели минимальное поражение.

Автором единственного гола на 45-й минуте стал нападающий Джошуа Кинг, который принял мяч на грудь в штрафной «МЮ», затем перебросил двух оппонентов и отправил мяч в сетку.

У «МЮ» осталось 13 очков. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в таблице АПЛ занимают восьмое место. «Борнмут» набрал 16 очков и поднялся на шестую позицию.

АПЛ. 11-й тур «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 (1:0) Гол: Кинг, 45«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С. Кук, Рико, Лерма, Биллинг, Кинг, Х. Уилсон (Л. Кук, 86), Фрэйзер, К. Уилсон«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака (Уильямс, 81), Фред, Перейра (Лингард, 68), Мактоминэй, Марсьяль, Рэшфорд, Джеймс (Гринвуд, 80)Предупреждения: Фред, 35. Лерма, 35. С. Кук, 55. Фрэйзер, 62. Линделеф, 64. Янг, 66. К. Уилсон, 90+1

«Арсенал» — «Вулверхэмптон»

2 ноября, 18:00 мск

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»

2 ноября, 18:00 мск

«Брайтон» — «Норвич Сити»

2 ноября, 18:00 мск

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

2 ноября, 18:00 мск

«Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»

2 ноября, 18:00 мск

«Вест Хэм» — «Ньюкасл»

2 ноября, 18:00 мск

«Уотфорд» — «Челси»

2 ноября, 20:30 мск

«Кристал Пэлас» — «Лестер»

3 ноября, 17:00 мск

«Эвертон» — «Тоттенхэм»

3 ноября, 19:30 мск