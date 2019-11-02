Кавани может перебраться в Бразилию

Бразильскийнамерен подписать уругвайского форварда

«Красно-черные» сделают предложение, если Эдинсон не продлит контракт с ПСЖ и станет свободным агентом следующим летом, утверждает ESPN Brazil.

Ранее появилась информация, что Кавани может стать игроком «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Тем не менее, по последней информации СМИ, Эдинсон отказался от этого предложения.

Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей во французской Лиге 1, в которых забил два мяча. 0