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    Кавани может перебраться в Бразилию

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    Бразильский «Фламенго» намерен подписать уругвайского форварда Эдинсона Кавани.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    «Красно-черные» сделают предложение, если Эдинсон не продлит контракт с ПСЖ и станет свободным агентом следующим летом, утверждает ESPN Brazil.

    Ранее появилась информация, что Кавани может стать игроком «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Тем не менее, по последней информации СМИ, Эдинсон отказался от этого предложения.

    Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей во французской Лиге 1, в которых забил два мяча. 0

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