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    Матч «Барселона» — «Славия» признан игрой повышенного риска

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    Матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Барселоной» и чешской «Славией» признан местными властями игрой повышенного риска, сообщает AS.

    «Славия» — «Барселона»
    «Славия» — «Барселона»

    Такое решение принято из-за политической и социальной напряженности в Каталонии, где ранее проходили массовые протесты из-за тюремных сроков политикам, выступавших за независимость региона. Из-за этого ранее был перенесен матч «Барселоны» и «Реала».

    Матч между «Барселоной» и «Славией» пройдет 5 ноября и начнется в 20:55 по мск.

    После трех туров команда Эрнесто Вальверде с 7 очками лидирует в группе F. Пражский клуб находится на последнем месте, имея в своем активе 1 очко. 0

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