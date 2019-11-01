Матч «Барселона» — «Славия» признан игрой повышенного риска

Матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов междуи чешскойпризнан местными властями игрой повышенного риска, сообщает AS.

Такое решение принято из-за политической и социальной напряженности в Каталонии, где ранее проходили массовые протесты из-за тюремных сроков политикам, выступавших за независимость региона. Из-за этого ранее был перенесен матч «Барселоны» и «Реала».

Матч между «Барселоной» и «Славией» пройдет 5 ноября и начнется в 20:55 по мск.

После трех туров команда Эрнесто Вальверде с 7 очками лидирует в группе F. Пражский клуб находится на последнем месте, имея в своем активе 1 очко. 0