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    «Торпедо» победило «Балтику» в 1/8 финала Кубка

    «Торпедо» — «Балтика»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок России Футбол России Торпедо Балтика
    Московское «Торпедо» одержало домашнюю победу над калининградской «Балтикой» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    Единственный мяч на 53-й минуте забил Иван Сергеев. После подачи в штрафную на дальнюю штангу Самсонов скинул мяч в центр вратарской гостей, откуда Сергеев переправил сферу в сетку ворот.

    В 1/4 финала Кубка страны «Торпедо» сыграет с «Химками», которые ранее обыграли «Оренбург» (2:1).

    Кубок России. 1/8 финала
    «Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 1:0 (0:0)
    Гол: Сергеев, 54«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Самсонов, Елисеев, Шоркин, Божин, Рязанцев (Шустиков, 90), Лях, Лебеденко (Калугин, 85), Сергеев, Максимов (Самошников, 46)«Балтика»: Латышонок, Плопа (Тишкин, 70), Маклаков, Мещанинов, Наилсон, Кашчелан, Альшин, Шаваев, Казаев, Глушков, АллефПредупреждения: Шишкин, 41. Плопа, 48. Шаваев, 51. Кашчелан, 54. Божин, 66. Самошников, 87. Мещанинов, 90. Альшин, 90+2
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