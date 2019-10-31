«Торпедо» — «Балтика»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскоеодержало домашнюю победу над калининградской(1:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

Единственный мяч на 53-й минуте забил Иван Сергеев. После подачи в штрафную на дальнюю штангу Самсонов скинул мяч в центр вратарской гостей, откуда Сергеев переправил сферу в сетку ворот.

В 1/4 финала Кубка страны «Торпедо» сыграет с «Химками», которые ранее обыграли «Оренбург» (2:1).