ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал» — «Арсенал»Кубок России. «Урал» одолел «Арсенал», ЦСКА обыграл «Уфу», «Зенит» разгромил «Томь»
  • 19:57
    • Месси вызван в сборную Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией
  • 18:01
    • «Сибирь» продлила победную серию до шести матчей
  • 17:51
    • «Оренбург» вылетел из Кубка России
  • 17:33
    • Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России
  • 17:00
    • Бенчич на отказе Бертенс пробилась в полуфинал Итогового чемпионата WTA
    Все новости спорта

    Гендиректор «Химок»: Достойно играли — что в матче с «Рубином», что с «Оренбургом»

    Футбол Химки Кубок России Футбол России Оренбург Рубин
    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (2:1).

    «Химки»
    «Химки»

    «Мы имели еще третий момент в первом тайме и могли доводить счет до крупного, но (Владимир) Дядюн не забил стопроцентный момент. Если бы он забил, во втором тайме было легче, конечно.

    Мы понимали, что "Оренбург" приложит максимум усилий, чтобы сравнять счет. Но ребята молодцы, выстояли и доказали, что победа заслуженная.

    С первых минут было видно, что "Химки" были готовы к хорошей борьбе. Естественно, быстрый гол придал сил.

    Мы провели две игры с хорошими командами из премьер-лиги и победили. У нас попадаются соперники, с которыми можно играть и выигрывать.

    Мы достойно играли и не менее достойно победили — что в игре с "Рубином", что сегодня», — приводит слова Иванова «РИА Новости».

    На предыдущей стадии подмосковный клуб обыграл казанский «Рубин» со счетом 3:0. За выход в полуфинал турнира «Химки» сыграют с победителем матча «Торпедо» — «Балтика». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»
  • 00:58
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — СПАЛ
  • 1.65
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выбьет ли Карпин «Спартак» из борьбы за Кубок России?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сколько раз «россонери» поразят ворота СПАЛа?
  • «Милан» — СПАЛ. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Вернется ли «Гранада» на вершину?
  • «Хетафе» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Уфа» Футбол Бийол-гол. ЦСКА наказал «Уфу» за расточительностьПервая победа ЦСКА за месяц — в нашем обзоре прессы 00:040
  • 13:08
    • «Авангард» расторг контракт с экс-игроком «Лос-Анджелеса»
  • 21:12
    • «Милан» готов выложить за Ловрена 20 миллионов фунтов стерлингов
  • 20:57
    • Скабелка: Надо ребятам рассказать, что овертайм пять минут длится, а не минуту
    «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. «Нью-Джерси» дома уступил «Тампе», «Эдмонтон» разгромил «Коламбус»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 октября 08:400
  • Экспресс дня

  • Разгромит ли ПСЖ аутсайдера Лиги 1?
  • 2.66
    •
  • 20:53
    • Мартемьянов: В плане психологии «Автомобилисту» очень была важна эта победа
  • 20:40
    • Гендиректор «Химок»: Достойно играли — что в матче с «Рубином», что с «Оренбургом»
  • 20:20
    • Анчелотти дисквалифицирован на один матч
    Кристиан Пулишич Футбол Пулишич может наслаждаться хет-триком. Но в «Челси» он пока не звездаАмериканцу понадобится много времени и терпения, чтобы громко заявить о себе в Премьер-лиге Вчера в 20:320
  • 19:47
    • Талалаев: Футболисты «Химок» дотерпели во втором тайме
  • 19:42
    • Федотов: «Оренубрг» допустил две грубейшие ошибки в начале матча
  • 19:20
    • «Автомобилист» в овертайме обыграл «Барыс»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие