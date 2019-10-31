Гендиректор «Химок»: Достойно играли — что в матче с «Рубином», что с «Оренбургом»

Генеральный директор «Химок»прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала Кубка России против(2:1).

«Мы имели еще третий момент в первом тайме и могли доводить счет до крупного, но (Владимир) Дядюн не забил стопроцентный момент. Если бы он забил, во втором тайме было легче, конечно.

Мы понимали, что "Оренбург" приложит максимум усилий, чтобы сравнять счет. Но ребята молодцы, выстояли и доказали, что победа заслуженная.

С первых минут было видно, что "Химки" были готовы к хорошей борьбе. Естественно, быстрый гол придал сил.

Мы провели две игры с хорошими командами из премьер-лиги и победили. У нас попадаются соперники, с которыми можно играть и выигрывать.

Мы достойно играли и не менее достойно победили — что в игре с "Рубином", что сегодня», — приводит слова Иванова «РИА Новости».

На предыдущей стадии подмосковный клуб обыграл казанский «Рубин» со счетом 3:0. За выход в полуфинал турнира «Химки» сыграют с победителем матча «Торпедо» — «Балтика». 0