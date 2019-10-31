Джикия: Ларссон классно сыграл. Дай бог, чтобы забивал и дальше

Защитник «Спартака»после матча 1/8 финала Кубка России против «Ростова» (2:1) оценил результативную игру

«Хорошее настроение. Понятно, что когда команда выигрывает, то настроение прекрасное. Сегодня довольны победой, довольны игрой. Все хорошо, идем дальше.

Как отдал голевую передачу? Да как всегда — не знал, кому отдать. Прострелил, а Джордан классно открылся. Касание — и гол. Спасибо ему большое. Классно сыграл.

Схема когда меняется, то все меняется. Я и раньше играл в три защитника. Никаких особых проблем нет, но для полной адаптации требуется еще некоторое время. Будем дальше работать и улучшать свою игру. Слава богу, получается.

Папа Ларссона уехал уже? Дай бог, чтобы забивал и дальше. Он — классный футболист. Пусть продолжает дальше — мы не против», — отметил Джикия в интервью клубному телевидению. 0