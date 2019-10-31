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    Джикия: Ларссон классно сыграл. Дай бог, чтобы забивал и дальше

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    Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 1/8 финала Кубка России против «Ростова» (2:1) оценил результативную игру Джордана Ларссона.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «Хорошее настроение. Понятно, что когда команда выигрывает, то настроение прекрасное. Сегодня довольны победой, довольны игрой. Все хорошо, идем дальше.

    Как отдал голевую передачу? Да как всегда — не знал, кому отдать. Прострелил, а Джордан классно открылся. Касание — и гол. Спасибо ему большое. Классно сыграл.

    Схема когда меняется, то все меняется. Я и раньше играл в три защитника. Никаких особых проблем нет, но для полной адаптации требуется еще некоторое время. Будем дальше работать и улучшать свою игру. Слава богу, получается.

    Папа Ларссона уехал уже? Дай бог, чтобы забивал и дальше. Он — классный футболист. Пусть продолжает дальше — мы не против», — отметил Джикия в интервью клубному телевидению. 0

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