«Спартак» и Nike запускают футбольный проект «Лига Универов»

Московскийсовместно с компанией Nike создали футбольный турнир, в котором будут участвовать студенческие команды. Отмечается, что в этом мероприятии примет участие около 1200 студентов, представляющих 100 высших учебных заведений московского региона.

«Энергия "Спартака" — это в первую очередь энергия молодых людей, заряженных энтузиазмом, стремлением творить и создавать новое, добиваться поставленных целей. Именно эта энергия движила братьями Старостиными в 20-е годы прошлого века, когда они решили основать новый футбольный клуб.

Сегодня "Спартак" — самый популярный футбольный бренд столицы и всей страны. И мы рады вместе с нашим многолетним стратегическим партнером — компанией Nike, поддержать энтузиазм московских студентов, влюбленных в эту прекрасную игру, подарив им новый захватывающий футбольный турнир», — сказал Томас Цорн, генеральный директор московского клуба. 0