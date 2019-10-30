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    «Спартак» и Nike запускают футбольный проект «Лига Универов»

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    Московский «Спартак» совместно с компанией Nike создали футбольный турнир, в котором будут участвовать студенческие команды. Отмечается, что в этом мероприятии примет участие около 1200 студентов, представляющих 100 высших учебных заведений московского региона.

    Турнир начнется 11 ноября
    Турнир начнется 11 ноября

    «Энергия "Спартака" — это в первую очередь энергия молодых людей, заряженных энтузиазмом, стремлением творить и создавать новое, добиваться поставленных целей. Именно эта энергия движила братьями Старостиными в 20-е годы прошлого века, когда они решили основать новый футбольный клуб.

    Сегодня "Спартак" — самый популярный футбольный бренд столицы и всей страны. И мы рады вместе с нашим многолетним стратегическим партнером — компанией Nike, поддержать энтузиазм московских студентов, влюбленных в эту прекрасную игру, подарив им новый захватывающий футбольный турнир», — сказал Томас Цорн, генеральный директор московского клуба. 0

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