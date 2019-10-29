Болгария сыграет с Чехией при пустых трибунах в наказание за расизм

проведет матч отборочного турнира Евро-2020 противпри пустых трибунах, сообщает официальный сайт УЕФА.

Домашний стадион болгарской сборной дисквалифицирован еще на один матч условно с испытательным сроком в два года.

Команда Болгарии наказана за проявления расизма болельщиками и другие нарушения в матче со сборной Англии (0:6).

В вину болгарам ставится бросание посторонних объектов на поле, свист во время гимна Англии и показ повторов на большом экране.

Болгарский футбольный союз оштрафован на 75 тысяч евро за расистское поведение болельщиков и бросание предметов на поле и на 10 тысяч евро за неуважение к национальному гимну.

В двух следующих матчах на турнирах под эгидой УЕФА Болгария обязана вывесить баннер с формулировкой «Нет расизму».

Кроме того, за неподобающее поведение болельщиков во время гимна Болгарии, футбольная ассоциация Англии оштрафована на пять тысяч евро. 0