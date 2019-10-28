«Фиорентина» — «Лацио»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 9-готура чемпионата Италиина своем поле уступила римскомусо счетом 1:2.

Счет в матче на 22-й минуте открыли гости — отличился Хоакин Корреа. Отметим, что этот мяч «Лацио» был засчитан с помощью системы VAR.

Пять минут спустя Федерико Кьеза сравнял счет. Победный гол на 89-й минуте встречи забил Чиро Иммобиле.

Хозяева доигрывали матч в меньшинстве после удаления защитника Луки Раньери на 90-й минуте.

«Фиорентина» проиграла впервые за последние семь туров, команда с 12 очками находится на 9-м месте в турнирной таблице Серии А. «Лацио» поднялся на шестую строчку — 15 очков. 0