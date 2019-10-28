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    «Лацио» вырвал победу у «Фиорентины»

    «Фиорентина» — «Лацио»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 9-готура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле уступила римскому «Лацио» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 22-й минуте открыли гости — отличился Хоакин Корреа. Отметим, что этот мяч «Лацио» был засчитан с помощью системы VAR.

    Пять минут спустя Федерико Кьеза сравнял счет. Победный гол на 89-й минуте встречи забил Чиро Иммобиле.

    Хозяева доигрывали матч в меньшинстве после удаления защитника Луки Раньери на 90-й минуте.

    «Фиорентина» проиграла впервые за последние семь туров, команда с 12 очками находится на 9-м месте в турнирной таблице Серии А. «Лацио» поднялся на шестую строчку — 15 очков. 0

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