«Леванте» — «Эспаньол»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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Гости забили единственный гол в концовке первого тайма — на 38-й минуте отличился защитник Бернардо Эспиноса.
«Леванте» идет на 13-м месте в таблице Примеры, набрав 11 очков, а каталонцы занимают 19-е место, имея в активе 8 очков.
Напомним, «Эспаньол» является соперником московского ЦСКА в групповой стадии Лиги Европы. В первом матче между командами армейцы дома проиграли со счетом 0:2. Вторая игра состоится 12 декабря.
Примера. 10-й тур
«Леванте» — «Эспаньол» — 0:1 (0:1)
Гол: Эспиноса, 38«Леванте»: Фернандес, Коке (Мирамон, 82), Клерк, Везу, Кабако, Рочина (Майораль, 63), Кампанья, Радойя, Рохер (Леон, 63), Моралес, Эрнани«Эспаньол»: Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Налду, Педроса (Вила, 71), Гомес, Виктор Санчес, Дардер (Гранеро, 85), Рока, Феррейра (Кампусано, 76), ВаргасПредупреждения: Налду, 42. Гомес, 65. Клерк, 78. Мирамон, 90+1. Кампусано, 90+4