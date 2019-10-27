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    «Эспаньол» на выезде одолел «Леванте»

    «Леванте» — «Эспаньол»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 10-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле проиграл «Эспаньолу» — 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости забили единственный гол в концовке первого тайма — на 38-й минуте отличился защитник Бернардо Эспиноса.

    «Леванте» идет на 13-м месте в таблице Примеры, набрав 11 очков, а каталонцы занимают 19-е место, имея в активе 8 очков.

    Напомним, «Эспаньол» является соперником московского ЦСКА в групповой стадии Лиги Европы. В первом матче между командами армейцы дома проиграли со счетом 0:2. Вторая игра состоится 12 декабря.

    Примера. 10-й тур
    «Леванте» — «Эспаньол» — 0:1 (0:1)
    Гол: Эспиноса, 38«Леванте»: Фернандес, Коке (Мирамон, 82), Клерк, Везу, Кабако, Рочина (Майораль, 63), Кампанья, Радойя, Рохер (Леон, 63), Моралес, Эрнани«Эспаньол»: Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Налду, Педроса (Вила, 71), Гомес, Виктор Санчес, Дардер (Гранеро, 85), Рока, Феррейра (Кампусано, 76), ВаргасПредупреждения: Налду, 42. Гомес, 65. Клерк, 78. Мирамон, 90+1. Кампусано, 90+4
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