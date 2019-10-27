«Сельта» — «Реал Сосьедад»: счет матча — 0:1, обзор гола

В матче десятого тура испанской Примерыпринимала

Встреча завершилась минимальной победой гостей. Единственный в матче гол на 82-й минуте провел Александр Исак.

Стоит отметить, что с 66-й минуты «Сельта» играла в меньшинстве — красную карточку получил Папе Шейх.

«Реал Сосьедад» набрал 19 очков и поднялся на второе место в Ла лиге. Столько же у «Барселоны», которая имеет матч в запасе, и «Атлетико». «Сельта» (9 очков) — на 18-м месте.