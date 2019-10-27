«Сельта» — «Реал Сосьедад»: счет матча — 0:1, обзор гола

Игроки «Реала Сосьедад»
«Реал Сосьедад»
Встреча завершилась минимальной победой гостей. Единственный в матче гол на 82-й минуте провел Александр Исак.
Стоит отметить, что с 66-й минуты «Сельта» играла в меньшинстве — красную карточку получил Папе Шейх.
«Реал Сосьедад» набрал 19 очков и поднялся на второе место в Ла лиге. Столько же у «Барселоны», которая имеет матч в запасе, и «Атлетико». «Сельта» (9 очков) — на 18-м месте.
Примера. 10-й тур
«Сельта» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:0)
Гол: Исак, 82«Сельта»: Бланко, Араухо (Саэнс, 60), Мальо, Оласа, Айду, Суарес (Бельтран, 69), Лоботка (Фернандес, 84), Шейх, Аспас, Мина, Мендес«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Ле Норман, Порту (А.Барренечеа, 90+5), Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 75), Эдегор, Оярсабаль (Сангальи, 86)Предупреждения: Мальо, 56. Шейх, 60. Субельдия, 71. Аспас, 77. Оярсабаль, 86. Саэнс, 90Удаления: Шейх, 66