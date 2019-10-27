«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча
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«Канониры» дважды отличились в первые десять минут — голы забили Сократис и Давид Луиз.
В составе гостей голы забили Лука Миливоевич и Джордан Айю.
Отметим, что концовке Сократис забил второй гол в ворота гостей, но арбитр отменил взятие ворот после обращения к системе ВАР.
«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 16 очками. «Кристал Пэлас» идет шестым — 15 очков.
АПЛ. 10-й тур
«Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 2:2 (2:1)
Голы: Папастатопулос, 7 (1:0). Давид Луиз, 9 (2:0). Миливоевич, 32 — с пенальти (2:1). Айю, 52 (2:2)«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Чемберс, Тирни (Колашинац, 75), Джака (Сака, 61), Себальос, Гендузи, Ляказетт, Обамеянг, Пепе«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Кэйхилл, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Макартур, Куяте (Маккарти, 90+4), Миливоевич, Таунсенд, Айю (Бентеке, 81), ЗааПредупреждения: Чемберс, 51. Гендузи, 90+7