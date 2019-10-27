«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:2, обзор голов

Лондонскийв домашнем матче 10-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с— 2:2.

«Канониры» дважды отличились в первые десять минут — голы забили Сократис и Давид Луиз.

В составе гостей голы забили Лука Миливоевич и Джордан Айю.

Отметим, что концовке Сократис забил второй гол в ворота гостей, но арбитр отменил взятие ворот после обращения к системе ВАР.

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 16 очками. «Кристал Пэлас» идет шестым — 15 очков.