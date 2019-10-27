«Сент-Этьен» — «Амьен»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча
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В конце первого тайма хозяев вывел вперед нападающий Вахби Хазри, забивший гол на 45-й минуте. На 68-й минуте форвард гостей Джон Мендоса восстановил равновесие.
На 76-й минуте Шадрак Аколо вывел «Амьен» вперед, н «Ренн» вырвал ничью благодаря результативному подключению полузащитника Дени Буанга на 80-й минуте.
«Сент-Этьен» прервал серию из трех побед подряд и набрал 15-е очко — 12 строчка таблицы Лиги 1. На счету «Амьена» стало 13 баллов — 15 место.
«Сент-Этьен» проведет следующий матч 3 ноября против «Монако», а «Амьен» днем ранее примет «Брест». 0