«Вальядолид» — «Эйбар»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Голы на счету Серхио Гвардиолы (10-я минута) и Мохамеда Салису (39).
«Вальядолид», владельцем и президентом которого является экс-форвард «Барселоны» и «Реала» Роналдо, одержал третью победу и поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы Примеры.
«Эйбар» потерпел пятое поражение в сезоне и остался на 16-м месте.
Примера. 10-й тур
«Вальядолид» — «Эйбар» — 2:0 (2:0)
Голы: Гвардьола, 10 (1:0). Салису, 39 (2:0)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Фернандес, Мичел, Оскар Плано (Рубио, 90+1), Энес Унал (Ануар, 79), Гвардьола, Вилья (Де Фрутос, 69)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Техеро (Серхио Энрич, 46), Диоп, Эскаланте, Экспосито, Педро Леон, Орельяна, Кике (Кике, 65)Предупреждения: Орельяна, 32. Диоп, 60. Салису, 77