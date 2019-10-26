«Вальядолид» — «Эйбар»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Испаниинанес домашнее поражениесо счетом 2:0.

Голы на счету Серхио Гвардиолы (10-я минута) и Мохамеда Салису (39).

«Вальядолид», владельцем и президентом которого является экс-форвард «Барселоны» и «Реала» Роналдо, одержал третью победу и поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы Примеры.

«Эйбар» потерпел пятое поражение в сезоне и остался на 16-м месте.