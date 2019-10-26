Луческу: Ракицкий сделал правильный выбор, когда перешел в «Зенит»

Бывший главный тренеррассказал, почему защитникпринял решение перейти в стан «сине-бело-голубых» из

Мирча Луческу ФК «Зенит» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Думаю, он сделал правильный выбор. У Ракицкого не сложились отношения с главным тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой. Не было такой химии в работе, как у нас с Ракицким, поэтому один из них обязан был покинуть команду», — заявил Луческу в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

По мнению специалиста, РПЛ в настоящий момент превосходит УПЛ:

«Чемпионат России сильнее украинского. Когда "Днепр", "Металлист" и "Черноморец" были в порядке, то украинский чемпионат был качественнее российского. Украинцы выигрывали у россиян все матчи, включая товарищеские. Но сейчас однозначно РПЛ лучше. Это связано с тем, что в российские клубы поступает больше инвестиций. Их клубами владеют богатые люди. Дошло до того, что даже президент Чечни поддерживает свой клуб напрямую. У них изменилась инфраструктура, построены новые стадионы, и они отлично заполняются». 0