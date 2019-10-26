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    Луческу: Ракицкий сделал правильный выбор, когда перешел в «Зенит»

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    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, почему защитник Ярослав Ракицкий принял решение перейти в стан «сине-бело-голубых» из донецкого «Шахтера».

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу

    «Думаю, он сделал правильный выбор. У Ракицкого не сложились отношения с главным тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой. Не было такой химии в работе, как у нас с Ракицким, поэтому один из них обязан был покинуть команду», — заявил Луческу в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

    По мнению специалиста, РПЛ в настоящий момент превосходит УПЛ:

    «Чемпионат России сильнее украинского. Когда "Днепр", "Металлист" и "Черноморец" были в порядке, то украинский чемпионат был качественнее российского. Украинцы выигрывали у россиян все матчи, включая товарищеские. Но сейчас однозначно РПЛ лучше. Это связано с тем, что в российские клубы поступает больше инвестиций. Их клубами владеют богатые люди. Дошло до того, что даже президент Чечни поддерживает свой клуб напрямую. У них изменилась инфраструктура, построены новые стадионы, и они отлично заполняются». 0

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