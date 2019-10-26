Глушаков: Сами виноваты, сами не забили и пропустили

Денис Глушаков
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«Как обычно, нам не хватает голов и, наверное, концентрации. Когда выигрывали, нужно было взять мяч под свой контроль.
Придержать мяч, чтобы Тула бегала и отбирала. Мы еще хотели забить. Были моменты для этого, но мы их не реализовали.
В итоге пропустили гол не из ничего. Хладнокровия не хватало, вратарь у соперника неплохо сыграл — вытащил пару моментов.
Грешить не на кого — сами виноваты, сами не забили и пропустили. Будем двигаться дальше», — приводит слова Глушакова пресс-служба «Ахмата». 0