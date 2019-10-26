Глушаков: Сами виноваты, сами не забили и пропустили

Полузащитник «Ахмата»поделился впечатлениями после матча 14-го тура чемпионата России против(1:1).

«Как обычно, нам не хватает голов и, наверное, концентрации. Когда выигрывали, нужно было взять мяч под свой контроль.

Придержать мяч, чтобы Тула бегала и отбирала. Мы еще хотели забить. Были моменты для этого, но мы их не реализовали.

В итоге пропустили гол не из ничего. Хладнокровия не хватало, вратарь у соперника неплохо сыграл — вытащил пару моментов.

Грешить не на кого — сами виноваты, сами не забили и пропустили. Будем двигаться дальше», — приводит слова Глушакова пресс-служба «Ахмата». 0