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    Глушаков: Сами виноваты, сами не забили и пропустили

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    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями после матча 14-го тура чемпионата России против «Арсенала» (1:1).

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Как обычно, нам не хватает голов и, наверное, концентрации. Когда выигрывали, нужно было взять мяч под свой контроль.

    Придержать мяч, чтобы Тула бегала и отбирала. Мы еще хотели забить. Были моменты для этого, но мы их не реализовали.

    В итоге пропустили гол не из ничего. Хладнокровия не хватало, вратарь у соперника неплохо сыграл — вытащил пару моментов.

    Грешить не на кого — сами виноваты, сами не забили и пропустили. Будем двигаться дальше», — приводит слова Глушакова пресс-служба «Ахмата». 0

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