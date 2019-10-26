«Бернли» — «Челси»: счет матча 2:4, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

Хет-трик в составе победителей оформил 21-летний полузащитник синих Кристиан Пулишич. Еще один мяч на свой счет записал Виллиан.

Голы в составе хозяев на 86-й и 89-й минутах забили Джей Родригес и Дуайт Макнил.

«Челси» идет на четвертом месте в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. «Бернли» — на 12-м с двенадцатью очками.