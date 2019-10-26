«Бернли» — «Челси»: счет матча 2:4, обзор голов

Фрагмент матча
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Хет-трик в составе победителей оформил 21-летний полузащитник синих Кристиан Пулишич. Еще один мяч на свой счет записал Виллиан.
Голы в составе хозяев на 86-й и 89-й минутах забили Джей Родригес и Дуайт Макнил.
«Челси» идет на четвертом месте в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. «Бернли» — на 12-м с двенадцатью очками.
АПЛ. 10-й тур
«Бернли» — «Челси» — 2:4 (0:2)
Голы: Пулишич, 21 (0:1). Пулишич, 45 (0:2). Пулишич, 56 (0:3). Виллиан, 58 (0:4). Родригес, 86 (1:4). Макнейл, 89 (2:4)«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик (Брэйди, 84), Родригес, Барнс (Выдра, 63), Макнейл«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо (Джеймс, 63), Зума, Томори, Ковачич, Жоржинью, Маунт, Виллиан (Хадсон-Одои, 72), Пулишич, Абрахам (Жиру, 70)Предупреждения: Виллиан, 53. Хендрик, 65. Питерс, 67. Хадсон-Одои, 77. Брэйди, 90+2