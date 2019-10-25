Мухаметшин назначен и.о. главного тренера «Мордовии»

Руслан Мухаметшин
ФК «Мордовия»
«По состоянию здоровья главный тренер "Мордовии" Марат Федорович Мустафин не может исполнять свои обязанности. До окончания летне-осенней части сезона исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Наилевич Мухаметшин», — сообщает пресс-слуба саранского клуба.
После 19 туров «Мордовия» набрала 13 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.
Официальная информация— FC Mordovia Saransk (@fc_mordovia) 25 октября 2019 г.
По состоянию здоровья главный тренер #ФКМордовия Марат Федорович Мустафин не может исполнять свои обязанности. До окончания летне-осенней части сезона исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Наилевич Мухаметшин. pic.twitter.com/yQfgkxCFat