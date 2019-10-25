Мухаметшин назначен и.о. главного тренера «Мордовии»

сообщила о назначенииисполняющим обязанности главного тренера.

«По состоянию здоровья главный тренер "Мордовии" Марат Федорович Мустафин не может исполнять свои обязанности. До окончания летне-осенней части сезона исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Наилевич Мухаметшин», — сообщает пресс-слуба саранского клуба.

После 19 туров «Мордовия» набрала 13 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.

Официальная информация

По состоянию здоровья главный тренер #ФКМордовия Марат Федорович Мустафин не может исполнять свои обязанности. До окончания летне-осенней части сезона исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Наилевич Мухаметшин. pic.twitter.com/yQfgkxCFat — FC Mordovia Saransk (@fc_mordovia) 25 октября 2019 г.

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