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    Мухаметшин назначен и.о. главного тренера «Мордовии»

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    «Мордовия» сообщила о назначении Руслана Мухаметшина исполняющим обязанности главного тренера.

    Руслан Мухаметшин
    Руслан Мухаметшин

    «По состоянию здоровья главный тренер "Мордовии" Марат Федорович Мустафин не может исполнять свои обязанности. До окончания летне-осенней части сезона исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Наилевич Мухаметшин», — сообщает пресс-слуба саранского клуба.

    После 19 туров «Мордовия» набрала 13 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.

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