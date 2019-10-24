Широков: Надо признать — «Зенит» не смог организовать контригру

Бывший полузащитник «Зенита»прокомментировал поражение отв матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:2).

«Считаю, "Лейпциг" победил по делу, практически весь матч давил. В первом тайме у "Зенита", естественно, было больше сил.

Питерцы неплохо перекрывали зоны и сами атаковали. А один из выпадов привел к голу Ракицкого.

Но после перерыва, к сожалению, пропустили быстрый мяч. А через 10 минут еще и второй...

Немцы не отступили от своего футбола, контролировали мяч. Конечно, это не придавало энергии гостям. Надо признать — "Зенит" не смог организовать контригру.

Не страшно. У "Зенита" имелось право на ошибку. Ничего еще не потеряно. Допускаю, что дома будет уже другой результат», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс». 0