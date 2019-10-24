«Рома» — «Боруссия» М: счет матча 1:1, обзор голов

Римскаяна своем поле сыграла вничью сиз Менхенгладбаха (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы в группе J.

В составе хозяев отличился на 32-й минуте Николо Дзаньоло. «Боруссия» спаслась от поражения на третьей добавленной ко второму тайму минуте благодаря голу Ларса Штиндля с пенальти.

В другом матче группы J турецкий «Истанбул» на своем поле с минимальным счетом взял верх над «Вольфсбергом» — 1:0.

Забитый мяч на счету Ирфана Кахведжи, отличившегося на 78-й минуте.

Римская команда единолично возглавила группу J с 5 очками. «Истанбул» и «Вольфсбергер» имеют в активе по 4 очка. 0