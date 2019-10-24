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    «Рома» упустила победу над менхенгладбахской «Боруссией»

    «Рома» — «Боруссия» М: счет матча 1:1, обзор голов

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    Римская «Рома» на своем поле сыграла вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы в группе J.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хозяев отличился на 32-й минуте Николо Дзаньоло. «Боруссия» спаслась от поражения на третьей добавленной ко второму тайму минуте благодаря голу Ларса Штиндля с пенальти.

    В другом матче группы J турецкий «Истанбул» на своем поле с минимальным счетом взял верх над «Вольфсбергом» — 1:0.

    Забитый мяч на счету Ирфана Кахведжи, отличившегося на 78-й минуте.

    Римская команда единолично возглавила группу J с 5 очками. «Истанбул» и «Вольфсбергер» имеют в активе по 4 очка. 0

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