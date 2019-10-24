«Бенфика» — «Лион»: счет матча 2:1, обзор голов

«Бенфика» добыла домашнюю победу
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Португальцы повели в счете уже на 4-й минуте, когда хозяев вывел вперед Рафаэл Силва после затяжной комбинации на входе в штрафную. «Лион» создал ряд моментов для взятия ворот, но вплоть до середины второго тайма в завершающей стадии у французов ничего не получалось.
Только на 70-й минуте сравнять счет сумел Мемфис Депай. Голландец расстрелял ворота после подачи партнера из пределов штрафной.
Дело шло к ничейному исходу, но португальцев подвел голкипер Лопеш, который на 85-й минуте выбросил мяч прямо на ногу Пицци, а тот в касание отправил его в ворота.
«Бенфика» набрала 3 очка и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы G. «Лион» набрал 4 очка и идет 3-м.
Лига чемпионов. Групповой этап
«Бенфика» — «Лион» — 2:1
Голы: Силва, 4, Пицци, 86 — Депай, 70«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Диаш, Ферро, Гримальдо, Фернандеш, Флорентину, Габриэль, Силва (Пицци, 20), Сеферович (Винисиус, 59), Серви (Де Томас, 78)«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Денайер, Марсело, Коне, Террье (Мендес, 56), Ауар (Рейне-Аделаид, 88), Тузар, Корне (Траоре, 66), Дембеле, ДепайПредупреждения: Пицци — Марсело, Дембеле, Коне