«Бенфика» — «Лион»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» принимала «Лион» и одержала победу со счетом 2:1.

Португальцы повели в счете уже на 4-й минуте, когда хозяев вывел вперед Рафаэл Силва после затяжной комбинации на входе в штрафную. «Лион» создал ряд моментов для взятия ворот, но вплоть до середины второго тайма в завершающей стадии у французов ничего не получалось.

Только на 70-й минуте сравнять счет сумел Мемфис Депай. Голландец расстрелял ворота после подачи партнера из пределов штрафной.

Дело шло к ничейному исходу, но португальцев подвел голкипер Лопеш, который на 85-й минуте выбросил мяч прямо на ногу Пицци, а тот в касание отправил его в ворота.

«Бенфика» набрала 3 очка и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы G. «Лион» набрал 4 очка и идет 3-м.