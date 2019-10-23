Почеттино: «Тоттенхэм» показал, что мы — команда

Главный тренер «Тоттенхэма»дал оценку разгромной победе над «Црвеной Звездой» (5:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Результат был важен по двум причинам: для придания команде уверенности и трех очков в копилке. Это было очень важно, я очень доволен. Приятное ощущение. Становится очевидно, что все, что нам требовалось, это лишь время. И теперь надо продолжать двигаться вперед шаг за шагом.

В этом году мы поздно начали подготовку к сезону, но это не может служить оправданием. Если запаздываешь, надо ускоряться. Медлить в нашей профессии нельзя. Главное — сохранять спокойствие, не драматизировать. Улыбаться в ответ на сложности, сохранять позитивный настрой и надеяться на следующие матчи.

Чувствую, что болельщики любят меня. Они должны знать, что и я их люблю, но на первом месте для меня сама команда. Ситуация была сложной, но мы показали, что мы — команда. Сейчас снова демонстрируем ту преданность своему делу, которую показывали ранее», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА. 0