станет 29-м клубом МЛС, сообщает официальный сайт лиги. Команда начнет свое выступление в лиге с 2022 года.

«Сакраменто» в 2022 году станет 29 клубом МЛС globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

В планы руководства клуба, в которое входят владельцы хоккейного «Питтсбурга» и баскетбольного «Сакраменто», входит постройка специализированного футбольного стадиона общей стоимостью 300 миллионов долларов.

В текущем сезоне в МЛС принимают участие 24 команды, но уже в следующем году их количество увеличится до 26 за счет вступления в лигу «Интер Майами» Дэвида Бэкхема и «Нэшвилла».

В 2021 году к лиге присоединится «Остин», а в 2022-м в МЛС начнут играть «Сент-Луис» и «Сакраменто». 0