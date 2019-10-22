«Сакраменто» в 2022 году станет 29 клубом МЛС
globallookpress.com
В планы руководства клуба, в которое входят владельцы хоккейного «Питтсбурга» и баскетбольного «Сакраменто», входит постройка специализированного футбольного стадиона общей стоимостью 300 миллионов долларов.
В текущем сезоне в МЛС принимают участие 24 команды, но уже в следующем году их количество увеличится до 26 за счет вступления в лигу «Интер Майами» Дэвида Бэкхема и «Нэшвилла».
В 2021 году к лиге присоединится «Остин», а в 2022-м в МЛС начнут играть «Сент-Луис» и «Сакраменто». 0