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    «Сакраменто» в 2022 году станет 29 клубом МЛС

    Футбол MLS
    «Сакраменто Репаблик» станет 29-м клубом МЛС, сообщает официальный сайт лиги. Команда начнет свое выступление в лиге с 2022 года.

    «Сакраменто» в 2022 году станет 29 клубом МЛС
    «Сакраменто» в 2022 году станет 29 клубом МЛС

    В планы руководства клуба, в которое входят владельцы хоккейного «Питтсбурга» и баскетбольного «Сакраменто», входит постройка специализированного футбольного стадиона общей стоимостью 300 миллионов долларов.

    В текущем сезоне в МЛС принимают участие 24 команды, но уже в следующем году их количество увеличится до 26 за счет вступления в лигу «Интер Майами» Дэвида Бэкхема и «Нэшвилла».

    В 2021 году к лиге присоединится «Остин», а в 2022-м в МЛС начнут играть «Сент-Луис» и «Сакраменто». 0

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