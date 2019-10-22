«Олимпиакос» — «Бавария»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Олимпиакоса» и «Баварии» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы B, которая пройдет в Греции, начнется в 22:00 по московскому времени.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Семеду, Камара, Бухалакис, Гильерме, Поденсе, Аль-Араби, Элабделлауи, Масурас, Мерия, Цимикас.

Запасные: Аллен, Герреро, Ловера, Пападопулос, Ксентидис, Гашпар, Ранджелович.

«Бавария»: Нойер, Павар, Алькантара, Мартинес, Левандовски, Коутиньо, Эрнандес, Гнабри, Мюллер, Алаба, Киммих.

Запасные: Ульрайх, Перишич, Боатенг, Горецка, Дейвис, Толиссо, Коман.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 1.37, на ничью — 5.75, тогда как на успех «Олимпиакоса» — 9.50.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0