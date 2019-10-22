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    Мойес о возможном возвращении в «Эвертон»: Я никогда не говорю о работе, когда в клубе есть другой тренер

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    В связи с тем, что португалец Марку Силва провалил старт сезона с «Эвертоном», появились слухи о возможном возвращении шотландца Дэвида Мойеса, который работал в команде больше 10 лет.

    Дэвид Мойес и Стюарт Пирс
    Дэвид Мойес и Стюарт Пирс

    «Я никогда не говорю о работе, когда в клубе есть другой тренер. Это моя позиция, не хочу оказывать лишнее давление на коллег, которые итак сталкиваются с постоянными слухами.

    Но, конечно, "Эвертон" остаётся для меня клубом, за который я переживаю. Мне близок "Эвертон", я провёл в клубе 11 с половиной лет. Очень рад, что они обыграли "Вест Хэм". Когда я возглавлял клуб, мы всегда были конкурентоспособными, практически всё время финишировали в еврокубковой зоне», — сказал Мойес в интервью talkSPORT. 0

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