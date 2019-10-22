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    «Барселона» и «Атлетико» разрешили конфликт по делу Гризманна

    Футбол Трансферы Футбол Испании Атлетико Барселона
    «Барселона» и «Атлетико» заключили соглашение по делу нападающего Антуана Гризманна, сообщает Marca.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    Договор предусматривает, что каталонцы заплатят мадридцам 15 миллионов евро, а «Атлетико» не будет обнародовать переписку агента Гризманна с «сине-гранатовыми».

    Также «Барселона» получила право первого выкупа пяти игроков «Атлетико», среди которых называются Хосе Хименес и Сауль Ньигес. Однако для перехода необходимо согласие самих футболистов и «Атлетико».

    Напомним, летом «Барса» выкупила француза у «матрасников», заплатив отступные в 120 миллионов евро. Однако выяснилось, что «Барселона» начала переговоры с игроком раньше, когда отступные составляли 200 миллионов.

    В текущем сезоне чемпионата Испании 28-летний Гризманн забил четыре гола и сделал три результативные передачи в восьми матчах за «Барселону». 0

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