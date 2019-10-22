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    Баринов: Легко с «Ювентусом» не будет, зато точно будет интересно

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    Дмитрий Баринов
    Дмитрий Баринов

    «"Ювентус" — топ-клуб, одна из лучших европейских команд. Игра с таким соперником легкой не станет, зато точно будет интересно. Не могу сказать, что есть страх, но определенное волнение присутствует. Важно выйти на поле и сыграть как можно более собранно, концентрируясь на каждом эпизоде. Лига чемпионов ошибок не прощает.

    Наша главная задача — выполнить на поле все тренерские установки. И, конечно, играть, биться друг за друга. После встречи в Грозном у нас началась подготовка к "Ювентусу". Мы тщательно разбираем соперника, его сильные стороны. Определенно, прилетели в Турин только за победой», — приводят слова Баринова «Известия».

    Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится сегодня, 22 октября, и начнется в 22:00 по мск. 0

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