Тедеско: Место «Спартака» в середине таблицы — реалистичная оценка

Главный тренер «Спартака»заявил, что согласился возглавить красно-белых, поскольку ему понравился этот клуб.

«Томас Цорн позвонил, рассказал о клубе, о проекте. "Спартак" — это марка, это имя.

Я приехал в Москву, посмотрел тренировочный центр, пообщался с представителями команды. Я вижу в ней потенциал. Мне действительно понравился этот клуб.

Резкого пика вверх или вниз не будет. Место в середине таблицы — реалистичная оценка. Но смысла рассуждать, какое место мы займем, нет. Нужно работать над улучшением результата», — сказал Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» . 0