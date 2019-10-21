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    Рамос: В команде все за Зидана до самой смерти

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    Капитан «Реала» Серхио Рамос поддержал главного тренера команды Зинедина Зидана после серии неудачных матчей мадридского клуба.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    «Все в раздевалке до самой смерти за Зидана. Не имеет значения, что произойдет. Нам нужно быть едиными. "Реал" всегда возвращается, единственный способ сделать это — вместе. Результаты вернут все на свои места.

    Не влияют ли разговоры о Моуринью? Нам нужно думать о себе. Мы не можем управлять мнением людей. Зидана это не беспокоит. Он знает клуб и требования руководства. Он знает, что нам приходится жить на грани критики и похвалы.

    Зидан заслуживает уважения. Но было бы слишком легкомысленно думать, будто все слухи прекратятся, если мы скажем, что он останется до конца сезона», — сказал Рамос AS. 0

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