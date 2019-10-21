Рамос: В команде все за Зидана до самой смерти

Капитан «Реала»поддержал главного тренера командыпосле серии неудачных матчей мадридского клуба.

«Все в раздевалке до самой смерти за Зидана. Не имеет значения, что произойдет. Нам нужно быть едиными. "Реал" всегда возвращается, единственный способ сделать это — вместе. Результаты вернут все на свои места.

Не влияют ли разговоры о Моуринью? Нам нужно думать о себе. Мы не можем управлять мнением людей. Зидана это не беспокоит. Он знает клуб и требования руководства. Он знает, что нам приходится жить на грани критики и похвалы.

Зидан заслуживает уважения. Но было бы слишком легкомысленно думать, будто все слухи прекратятся, если мы скажем, что он останется до конца сезона», — сказал Рамос AS. 0