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    Перес обсудил с Моуринью возможное возвращение в «Реал»

    Футбол Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид
    Бывший тренер «Реала» Жозе Моуринью может вновь возглавить команду, утверждает El Churingito.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    Сообщается, что нынешний главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан под угрозой отставки. Перес связался с Моуринью и поинтересовался, согласится ли он вернуться в команду.

    После 9 туров текущего сезона «Королевский клуб» занимает в таблице Примеры второе место, отставая от лидера «Барселоны» на одно очко.

    В Лиге чемпионов дела «Реала» обстоят гораздо хуже — лишь одно набранное очко в двух стартовых турах и последнее место в группе А.

    Напомним, 56-летний Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридская команда выиграла чемпионат Испании и стала обладателем Кубка и Суперкубка страны. 0

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