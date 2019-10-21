Перес обсудил с Моуринью возможное возвращение в «Реал»

Бывший тренер «Реала»может вновь возглавить команду, утверждает El Churingito.

Сообщается, что нынешний главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан под угрозой отставки. Перес связался с Моуринью и поинтересовался, согласится ли он вернуться в команду.

После 9 туров текущего сезона «Королевский клуб» занимает в таблице Примеры второе место, отставая от лидера «Барселоны» на одно очко.

В Лиге чемпионов дела «Реала» обстоят гораздо хуже — лишь одно набранное очко в двух стартовых турах и последнее место в группе А.

Напомним, 56-летний Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридская команда выиграла чемпионат Испании и стала обладателем Кубка и Суперкубка страны. 0