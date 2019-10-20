Точилин не стал комментировать судейство в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Сочи»поделился впечатлениями после ничейного результата в матче 13-го тура чемпионата России с(1:1).

Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил три пенальти в ворота сочинцев. Вратарь гостей Сослан Джанаев отбил два 11-метровых удара.

«Работа Мешкова в матче? Давайте уже без комментариев. Достаточно специалистов, которые смогут это прокомментировать. Мне надо думать о следующей игре.

Получилось набрать очки, к сожалению, только одно, но эта ничья равносильна той ситуации, когда все складывалось против тебя — равносильно победе.

Такая ничья добавит эмоций, так строится команда. С таким же настроем и другой игрой выйдем играть в следующем матче», — сказал Точилин в эфире телеканала «Матч Премьер». 0