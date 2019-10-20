ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зидан выбрал неудачный состав на матч с «Мальоркой»«Реал» потерял лидерство из-за ошибок Зидана
  • 15:52
    • ЦСКА упустил победный счет в матче с «Уфой»
  • 19:23
    • СКА в Петербурге уступил «Спартаку» Знарка
  • 18:51
    • Рублев — победитель «Кубка Кремля»
  • 18:36
    • Фернандеш остался в запасе «Краснодара» на матч с «Динамо»
  • 18:29
    • «Арсенал» и «Сочи» расписали мировую
    Все новости спорта

    Точилин не стал комментировать судейство в матче с «Арсеналом»

    Футбол Сочи Арсенал Тула РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился впечатлениями после ничейного результата в матче 13-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (1:1).

    Александр Точилин
    Александр Точилин

    Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил три пенальти в ворота сочинцев. Вратарь гостей Сослан Джанаев отбил два 11-метровых удара.

    «Работа Мешкова в матче? Давайте уже без комментариев. Достаточно специалистов, которые смогут это прокомментировать. Мне надо думать о следующей игре.

    Получилось набрать очки, к сожалению, только одно, но эта ничья равносильна той ситуации, когда все складывалось против тебя — равносильно победе.

    Такая ничья добавит эмоций, так строится команда. С таким же настроем и другой игрой выйдем играть в следующем матче», — сказал Точилин в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Реал» потерял лидерство из-за ошибок Зидана
  • 16:50
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» — «Краснодар»
  • 1.75
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли «Динамо» увольнение Хохлова?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Продолжит ли «Шальке» беспроигрышную серию?
  • «Хоффенхайм» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Атлетик» прервет серию поражений?
  • «Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Карим Бензема Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Эйбар», «Реал» проиграл «Мальорке»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 18:590
  • 15:38
    • Куман может возглавить «Барселону» в 2020 году
  • 15:25
    • Дубли Мартинеса и Лукаку позволили «Интеру» обыграть «Сассуоло»
  • 14:04
    • Матч «Ювентус» — «Локомотив» обслужат арбитры из Греции
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. Дзюба уничтожил «Ростов», «Локо» выиграл у «Ахмата», ничьи «Спартака» и ЦСКАОбзор матчей 13-го тура чемпионата России 18:350
  • Экспресс дня

  • Вернет ли «Арсенал» себе третье место в АПЛ?
  • 2.82
    •
  • 19:49
    • Точилин не стал комментировать судейство в матче с «Арсеналом»
  • 19:39
    • Черевченко: Ничья — это все равно шаг вперед
  • 19:35
    • «Барселону» интересует защитник «Шальке»
    Доменико Тедеско Футбол Тедеско изменил игру «Спартака», но это не принесло победы в дебютном матчеОбзор прессы по матчу «Спартак» — «Рубин» Вчера в 20:580
  • 13:53
    • Защитник «Баварии» получил разрыв крестообразной связки колена
  • 19:20
    • Следующим летом МЮ готов потратить 350 млн евро на трансферы
  • 13:40
    • «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие