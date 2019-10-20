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    Евсеев: Когда команда набирает очки — это движение вперед

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями после матча 13-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:1).

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Круговой вышел, мы поменяли позиции. Круговой сделал то, что от него требовали, играл активно. Хорошо, что у нас есть конкуренция.

    Мы и первый тайм неплохо играли, ту атаку, после которой забил соперник, мы должны были доводить до удара. Но нас поймали на быстрой атаке.

    Мы почти вернулись, но тактически неграмотно сыграли опорные игроки. У нас и в первом тайме были моменты, а у соперника была открытая игра. И мы, и они хотели использовать быстрые атаки.

    Когда команда набирает очки (одно или три) — это движение вперед. Круговому сказал — подавай на ближнюю, а он на дальнюю отдал.

    Празднование с арбитром? Так получилось, что со стандарта забили мяч, а он у меня под рукой оказался. Это стечение обстоятельств.

    Он сказал мне: какая разница, с какого места забили. А я ему ответил — большая», — сказал Евсеев «Спорт-Экспресса». 0

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