«Арсенал» — «Сочи»: счет 1:1, обзор голов

В рамках 13 тура РПЛ тульскийпринял клуб. Команды сыграли вничью. Зрители увидели два гола, три пенальти и удаление.

«Сочинцы» открыли счет, забив уже на 6 минуте матча. Заболотный, двигаясь вперед к воротам соперника, отдал налево, где с мячом оказался Мостовой. Тот сместился в центр и правой ногой ударил в дальний нижний угол.

На 27 минуте хозяева уже могли сравнять счет, но Луценко не реализовал пенальти. Спустя 16 минут «Арсенал» все-таки использовал свой шанс и ушел на перерыв при равном счете благодаря точному удару с пенальти в исполнении Ломовицкого.

На 54 минуте встречи тот же Ломовицкий не смог реализовать очередной 11-метровый, а на 64 минуте зрители увидели удаление. Судья убрал с поля Кудряшова и «Сочи» остался в меньшинстве.

«Арсенал» занимает 11 место с 15 очками, а «Сочи» находится на две ступеньки ниже и имеет на два пункта меньше.