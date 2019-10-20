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    «Арсенал» и «Сочи» расписали мировую

    «Арсенал» — «Сочи»: счет 1:1, обзор голов

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    В рамках 13 тура РПЛ тульский «Арсенал» принял клуб «Сочи». Команды сыграли вничью. Зрители увидели два гола, три пенальти и удаление.

    Антон Заболотный
    Антон Заболотный

    «Сочинцы» открыли счет, забив уже на 6 минуте матча. Заболотный, двигаясь вперед к воротам соперника, отдал налево, где с мячом оказался Мостовой. Тот сместился в центр и правой ногой ударил в дальний нижний угол.

    На 27 минуте хозяева уже могли сравнять счет, но Луценко не реализовал пенальти. Спустя 16 минут «Арсенал» все-таки использовал свой шанс и ушел на перерыв при равном счете благодаря точному удару с пенальти в исполнении Ломовицкого.

    На 54 минуте встречи тот же Ломовицкий не смог реализовать очередной 11-метровый, а на 64 минуте зрители увидели удаление. Судья убрал с поля Кудряшова и «Сочи» остался в меньшинстве.

    «Арсенал» занимает 11 место с 15 очками, а «Сочи» находится на две ступеньки ниже и имеет на два пункта меньше.

    РПЛ. 13 тур
    «Арсенал» — «Сочи»
    Голы: 0:1 — 6 Мостовой, 1:1 — 43, пенальти Ломовицкий«Арсенал»: Левашов, Альварес, Комбаров, Денисов, Беляев, Ломовицкий, Ткачев, Кангва (Лесовой, 69), Горбатенко, Бауэр, Луценко (Тудорие, 80)«Сочи»: Джанаев, Калугин, Кудряшов, Миладинович, Цаллагов (Полоз, 77), Бурмистров (Маргасов, 83), Мостовой, Померко, Нобоа, Мевля, Заболотный (Набиуллин, 68)Предупреждения: Заболотный (1), Луценко (31), Бауэр (42), Кудряшов (42), Калугин (45), Кангва (57), Беляев (60), Миладинович (62), Бурмистров (66)Удаление: Кудряшов (64)
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