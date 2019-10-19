«Тоттенхэм» — «Уотфорд»: счет 1:1, обзор голов

В рамках 9 тура АПЛ лондонскомупришлось спасаться от поражения. Подопечныепроигрывали 0:1 по ходу встречии смогли сравнять счет на 86 минуте.

«Шпоры» на 7 месте с 12 очками, а «Уотфорд» занимает последнюю строчку с 4 пунктами в активе.

Гол «шершни» забили на 6 минуте матча. Центрбек команды сделал дальнюю передачу на правого защитника Дэрила Янмата, который сделал прострел на дальнюю штангу, где оказался Дукуре.

Для возобновления равновесия «Тоттенхэму» понадобилось много времени и свой единственный гол в матче хозяева забили только на 86 минуте. В штрафной площади случилось недоразумение между защитником и вратарем «Уотфорда». Деле Алли пошел на мяч и заставил голкипера ошибиться, прокинув снаряд себе на ход. Игрок в падении добил круглого в ворота.