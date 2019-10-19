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    «Тоттенхэм» избежал поражения в матче с «Уотфордом»

    «Тоттенхэм» — «Уотфорд»: счет 1:1, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Уотфорд Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В рамках 9 тура АПЛ лондонскому «Тоттенхэму» пришлось спасаться от поражения. Подопечные Маурисио Почеттино проигрывали 0:1 по ходу встречи «Уотфорду» и смогли сравнять счет на 86 минуте.

    Харри Кейн
    Харри Кейн

    «Шпоры» на 7 месте с 12 очками, а «Уотфорд» занимает последнюю строчку с 4 пунктами в активе.

    Гол «шершни» забили на 6 минуте матча. Центрбек команды сделал дальнюю передачу на правого защитника Дэрила Янмата, который сделал прострел на дальнюю штангу, где оказался Дукуре.

    Для возобновления равновесия «Тоттенхэму» понадобилось много времени и свой единственный гол в матче хозяева забили только на 86 минуте. В штрафной площади случилось недоразумение между защитником и вратарем «Уотфорда». Деле Алли пошел на мяч и заставил голкипера ошибиться, прокинув снаряд себе на ход. Игрок в падении добил круглого в ворота.

    АПЛ. 9 тур
    «Тоттенхэм» — «Уотфорд»
    Голы: 0:1 — 6 Дукуре, 1:1 — 86 Алли«Тоттенхэм» Гассанига, Роуз, Санчес (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд, Орье, Алли, Сиссоко, Лукас Моура (Ламела, 63), Уинкс (Ндомбеле, 70), Вертонген, Кейн«Уотфорд» Фостер, Доусон, Кабаселе, Кэткарт, Холебас, Чалоба, Дукуре, Перейра (Хьюз, 84), Клеверли, Янмат (Фемения, 71), Уэлбек (Деулофеу, 4)Предупреждения: Санчес (13), Сиссоко (77), Перейра (84), Фемения (88), Роуз (89), Холебас (90), Алли (90)
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