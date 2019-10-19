«Милан» намерен пригласить Гвардиолу

Владельцыхотят, чтобы в 2020 году команду возглавил главный тренер, сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, в компании Elliott Management Corporation, которой принадлежит клуб, намерены вернуть «россонери» на лидирующие позиции в европейском футболе. По мнению владельцев «Милана», осуществить задуманное можно будет, заполучив Гвардиолу в качестве наставника и Марка Овермарса на должность спортивного директора.

Альтернативой может стать нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, в начале октября новым главным тренером «Милана» стал Стефано Пиоли, пришедший на смену уволенному Марко Джампаоло. 0