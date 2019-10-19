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    Роналду помог «Юве» обыграть «Болонью»

    «Ювентус» — «Болонья»: счет матча 2:1, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Ювентус Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Ювентус» в домашнем матче восьмого тура итальянской Серии А обыграл «Болонью» со счетом 2:1.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Старая синьора» вышла вперед на 19-й минуте, когда Криштиану Роналду ворвался в чужую штрафную по правому краю и мощно пробил низом в ближний угол. Вратарь на его удар не среагировал.

    Гости отыгрались на 26-й минуте. Данило удачно подобрал мяч в чужой штрафной площади и нанес точный удар в дальний верхний угол.

    Туринцы вернули себе минимальный перевес на 54-й минуте. Автором гола стал Миралем Пьянич, который ювелирно пробил в угол чужих ворот метров с восемнадцати.

    В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает первое место (22 очка), а «Болонья» — 12-е (9 очков). 0

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