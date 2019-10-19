«Ювентус» — «Болонья»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче восьмого тура итальянской Серии А обыгралсо счетом 2:1.

«Старая синьора» вышла вперед на 19-й минуте, когда Криштиану Роналду ворвался в чужую штрафную по правому краю и мощно пробил низом в ближний угол. Вратарь на его удар не среагировал.

Гости отыгрались на 26-й минуте. Данило удачно подобрал мяч в чужой штрафной площади и нанес точный удар в дальний верхний угол.

Туринцы вернули себе минимальный перевес на 54-й минуте. Автором гола стал Миралем Пьянич, который ювелирно пробил в угол чужих ворот метров с восемнадцати.

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает первое место (22 очка), а «Болонья» — 12-е (9 очков). 0