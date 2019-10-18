Сборная Армении осталась без главного тренера

Главный тренер сборной Армениипокинул свой пост, сообщается на сайте федерации футбола страны.

Специалист объяснил данный шаг неудачным выступлением команды в квалификации чемпионата Европы-2020.

«Я был главным тренером сборной Армении в течение года. Были моменты радости и грусти во время выступления команды. Отборочный раунд еще не закончился, но я принял трудное решение уйти с поста главного тренера команды, поскольку не смог оправдать надежд армянских болельщиков вывести команду в финал чемпионата Европы», — сказал Гюльбудагянц.

Напомним, 52-летний специалист возглавлял сборную Армении с октября 2018 года. 0