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    Примера. «Гранада» поднялась на второе место, «Барселона» в гостях у «Эйбара»

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    С 18 по 20 октября в испанской Примере пройдут матчи девятого тура.

    «Гранада» — «Осасуна» 1:0

    «Гранада» одержала победу над «Осасуной» в домашнем матче девятого тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Лос-Карменес», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол на 38-й минуте забил Домингуш Дуарте, которому ассистировал Альваро Вадильо.

    Памплонцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Франа Мериды на второй компенсированной минуте ко второму тайму.

    Примера. 9-й тур
    «Гранада» — «Осасуна» — 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 — 38 Дуарте«Гранада»: Руй Силва, Мартинес, Дуарте, Диас, Нева, Эррера, Вадильо (Мачис, 67), Пуэртас, Гоналон, Сольдадо (Азиз, 59), Фернандес (Рамос, 85)«Осасуна»: Рубен Мартинес, Эступиньян, Ронкалья, Аридане, Видаль, Монкайола, Ойер Санхурхо (Мерида, 62), Роберто Торрес, Брашанац (Вильяр, 77), Чими Авила, Брандон (Адриан, 66)Предупреждения: Эступиньян (12), Брандон (24), Фернандес (27), Чими Авила (40), Ойер Санхурхо (54), Мартинес (65), Аридане (78), Монкайола (90), Мерида (90+2)Удаление: Мерида (90+2)

    В турнирной таблице Примеры «Гранада» занимает второе место (17 очков), а «Осасуна» — 11-е (11 очков).

    «Эйбар» — «Барселона»

    19 октября, 14:00 мск

    «Атлетико» — «Валенсия»

    19 октября, 17:00 мск

    «Хетафе» — «Леганес»

    19 октября, 19:30 мск

    «Мальорка» — «Реал»

    19 октября, 22:00 мск

    «Алавес» — «Сельта»

    20 октября, 13:00 мск

    «Реал Сосьедад» — «Бетис»

    20 октября, 15:00 мск

    «Эспаньол» — «Вильярреал»

    20 октября, 17:00 мск

    «Атлетик» — «Вальядолид»

    20 октября, 19:30 мск

    «Севилья» — «Леванте»

    20 октября, 22:00 мск

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