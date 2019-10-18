Примера. «Гранада» поднялась на второе место, «Барселона» в гостях у «Эйбара»

«Гранада» — «Осасуна» 1:0
«Гранада» одержала победу над «Осасуной» в домашнем матче девятого тура испанской Примеры.
Встреча, которая прошла на стадионе «Лос-Карменес», завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 38-й минуте забил Домингуш Дуарте, которому ассистировал Альваро Вадильо.
Памплонцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Франа Мериды на второй компенсированной минуте ко второму тайму.
Примера. 9-й тур
«Гранада» — «Осасуна» — 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 38 Дуарте«Гранада»: Руй Силва, Мартинес, Дуарте, Диас, Нева, Эррера, Вадильо (Мачис, 67), Пуэртас, Гоналон, Сольдадо (Азиз, 59), Фернандес (Рамос, 85)«Осасуна»: Рубен Мартинес, Эступиньян, Ронкалья, Аридане, Видаль, Монкайола, Ойер Санхурхо (Мерида, 62), Роберто Торрес, Брашанац (Вильяр, 77), Чими Авила, Брандон (Адриан, 66)Предупреждения: Эступиньян (12), Брандон (24), Фернандес (27), Чими Авила (40), Ойер Санхурхо (54), Мартинес (65), Аридане (78), Монкайола (90), Мерида (90+2)Удаление: Мерида (90+2)
В турнирной таблице Примеры «Гранада» занимает второе место (17 очков), а «Осасуна» — 11-е (11 очков).
«Эйбар» — «Барселона»
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