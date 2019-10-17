Мане: Все в команде дразнили нас с Салахом из-за конфликта

Нападающийвспомнил о сентябрьском конфликте с партнером по атаке

«Это было недоразумение, я просто хотел помочь команде. Вот смотришь на такие команды, как "Манчестер Сити", они иногда забивают пять или шесть мячей. Если есть возможность убить игру как можно быстрее, пытаясь забить больше голов, думаю, что это важно. Поэтому я был немного разочарован.

Мы поговорили, и все было как раньше. Пообщались между собой, а потом тренер позвал меня в свой кабинет. Я сказал ему, что уже все разрешилось, и он был приятно удивлен. С Салахом мы всегда рядом. Ему 10, а мне 11. Пишем друг другу иногда. Даже разговариваем по телефону, у нас нет проблем.

Все в команде дразнили нас. Однажды Вейналдум в раздевалке подошел к Салаху и громко спросил, почему я хотел его ударить. И вся команда начала смеяться», — приводит слова Мане Canal Plus Sport.

Напомним, во время матча третьего тура АПЛ против «Бернли» Салах не сделал передачу на Мане в одной из атак. Сенегалец был крайне огорчен и в одной из ближайших пауз футболиста заменили. Мане продолжил выяснять отношения и выражать недовольство на скамейке запасных. 0