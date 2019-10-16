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    СМИ: «Тоттенхэм» связывался с Моуринью

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    Руководство «Тоттенхэма» связывалось с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Жозе Моуринью, утверждает The Sun со ссылкой на Soccerlink.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    По данным источника, лондонцы рассматривают Моуринью в качестве возможной замены для главного тренера клуба Маурисио Почеттино.

    «Тоттенхэм» провалил начало сезона. В Лиге чемпионов лондонцы сперва не сумели обыграть «Олимпиакос», а затем потерпели крупное поражение от «Баварии» (2:7). В Кубке английской лиги «шпоры» уступили «Колчестеру», представляющему вторую лигу чемпионата Англии. В АПЛ «Тоттенхэм» после 8 туров занимает 9-е место.

    Почеттино, по слухам, готов продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера. 0

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