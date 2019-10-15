Мирзоян: Не уверен, что Тедеско сможет вывести «Спартак» из кризиса

Бывший игрок «Спартака»прокомментировал назначениена пост главного тренера красно-белых.

«Опыт работы у Тедеско не очень большой, к тому же он никогда не работал за пределами Германии. У меня нет уверенности, что этот специалист сможет вывести "Спартак" из кризиса, но надо верить в лучшее.

Пример с Каррерой, который долго был помощником Антонио Конте, лишнее тому доказательство. Работа тренера оценивается по результату и стабильности. При Олеге Кононове хорошие игры чередовались с провальными.

Посмотрим, как будет при Доменико — возможно, клуб вновь вернет себе лидирующие позиции. Ведь "Спартак" такая команда, которая способна проиграть шесть матчей подряд, а затем выиграть семь», — цитируют «Известия» Мирзояна. 0