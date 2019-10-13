Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию

потерпела домашнее поражение от(0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С.

Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве. Эмре Джан возле штрафной сорвал чистый выход один на один и получил прямую красную карточку.

На 52-й минуте удачно отскочил мяч от Хаверца рядом со штрафной Эстонии, Илкай Гюндоган его подхватил и нанёс разящий удар в левый нижний угол ворот, открыв счет.

На 58-й минуте Ройс выдал отличную передачу направо на Гюндогана, которому опять удался разящий удар под штангу, позволивший ему оформить дубль.

На 71-й минуте Гюндоган добавил к дублю голевую передачу, забросив мяч в штрафную на Тимо Вернера, который красиво обыграл бросившегося навстречу голкипера и пробил в ворота мимо пытавшегося спасти их Метса.

Сборная Германии набрала 15 очков и поднялась на 1-е место в группе С. Эстония с 1 баллом располагается на последней строчке.