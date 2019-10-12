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    «Мальта» — «Швеция». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Мальта — Швеция. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.10.2019)

    Евро-2020 Сборная Швеции
    В 21:45 в квалификации Евро-2020 (группа F) начнётся матч «Мальта» — «Швеция».

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    Составы команд:

    «Мальта»: Анри Бонелло, Andrei Agius, Джозеф Зерафа, Kurt Shaw, Зак Мускат, Люк Гамбин, Joseph Mbong, Данстан Велла, Роуэн Мускат, Кириан Нвоко, Альфред Эффйонг.

    «Швеция»: Робин Ольсен, Andreas Granqvist, Marcus Danielsson, Микаэль Лустиг, Пьер Бенгтссон, Кристофер Ольссон, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Маркус Берг, Робин Куайсон.

    Предыдущий матч соперников: «Швеция» — «Мальта» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

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