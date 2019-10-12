Мальта — Швеция. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.10.2019)

Составы команд:
«Мальта»: Анри Бонелло, Andrei Agius, Джозеф Зерафа, Kurt Shaw, Зак Мускат, Люк Гамбин, Joseph Mbong, Данстан Велла, Роуэн Мускат, Кириан Нвоко, Альфред Эффйонг.
«Швеция»: Робин Ольсен, Andreas Granqvist, Marcus Danielsson, Микаэль Лустиг, Пьер Бенгтссон, Кристофер Ольссон, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Маркус Берг, Робин Куайсон.
Предыдущий матч соперников: «Швеция» — «Мальта» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.