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    Пенальти принес сборной Франции победу над Исландией

    Исландия — Франция: счет матча 0:1, обзор гола

    Евро-2020 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Исландии Сборная Албании Сборная Турции
    Сборная Исландии потерпела домашнее поражение от команды Франции (0:1) в матче 7-го тура группового этапа Евро-2020 в группе Н.

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    Единственный мяч был забит на 65-й минуте, когда а ворота исландцев был назначен пенальти — Гризманна зацепили в штрафной хозяев.

    Оливье Жиру реализовал пенальти ударом в нижний угол, Халлдорссон не угадал.

    В другом матче группы Н сборная Турции на своем поле одержала победу над командой Албании — 1:0.

    Еще в одном матче группы сборная Андорры на своем поле одержала победу над командой Молдавии — 1:0.

    На 59-й минуте матча гости остались в меньшинстве — полузащитник Раду Гынсарь получил вторую желтую карточку.

    А на 63-й минуте Пуйоль от углового флага навесил на Марка Валеса, который с десяти метров головой точно пробил в дальний угол.

    Группа Н: 1. Франция — 18 очков, 2. Турция — 18, 3. Исландия — 12, 4. Албания — 10, 5. Андорра — 3. 6. Молдавия — 3 0

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