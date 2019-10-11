Исландия — Франция: счет матча 0:1, обзор гола

Сборная Исландии потерпела домашнее поражение от команды Франции (0:1) в матче 7-го тура группового этапа Евро-2020 в группе Н.

Единственный мяч был забит на 65-й минуте, когда а ворота исландцев был назначен пенальти — Гризманна зацепили в штрафной хозяев.

Оливье Жиру реализовал пенальти ударом в нижний угол, Халлдорссон не угадал.

В другом матче группы Н сборная Турции на своем поле одержала победу над командой Албании — 1:0.

Еще в одном матче группы сборная Андорры на своем поле одержала победу над командой Молдавии — 1:0.

На 59-й минуте матча гости остались в меньшинстве — полузащитник Раду Гынсарь получил вторую желтую карточку.

А на 63-й минуте Пуйоль от углового флага навесил на Марка Валеса, который с десяти метров головой точно пробил в дальний угол.

Группа Н: 1. Франция — 18 очков, 2. Турция — 18, 3. Исландия — 12, 4. Албания — 10, 5. Андорра — 3. 6. Молдавия — 3 0