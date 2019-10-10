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    Чеферин: После ЧМ Санкт-Петербург легко справится с проведением финала Лиги чемпионов

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    Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о проведении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург будет хозяином четырех матчей турнира — трех игр группы В и одного матча 1/4 финала.

    В сентябре на исполкоме УЕФА стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге был выбран местом проведения финала Лиги чемпионов 2021 года.

    «Мы знаем, что Россия готова. Чемпионат мира был организован идеально, иначе и не скажешь. И в этом случае я не стараюсь быть дипломатом, это чистая правда.

    Уверен, матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проведены на высочайшем уровне, как и финал Лиги чемпионов годом позже.

    Россия — это великолепный рынок, обладающий колоссальным потенциалом для развития. Идеальная инфраструктура и полная поддержка со стороны правительства — вот главные преимущества.

    А каких-либо негативных аспектов у заявки Санкт-Петербурга попросту не было», — сказал Чеферин «Р-Спорту». 0

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