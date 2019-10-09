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    Мусаев: У всех плохое мнение о Берге из-за комментариев одного эксперта

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    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему клуб решил летом пригласить нападающего Маркуса Берга.

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    В нынешнем сезоне 33-летний швед забил 3 мяча в 13 матчах и подвергался критике за неудачную игру в некоторых матчах.

    «У всех негативное мнение о Берге из-за комментариев одного эксперта. Который должен давать оценку, исходя из фактов и анализа происходящего, а не личных пристрастий.

    Вот нравится ему футболист Игнатьев — и рассказывает на каждом шагу, что тот хороший, а Ари плохой.

    Абсолютно несправедливо! Мы осознавали риски, связанные с приобретением шведа. Возраст, два года в Эмиратах...

    Но из-за финансового фэйр-плей не могли потратить много денег на приобретение форварда. А Берг — свободный агент. Плюс опытный футболист высокого уровня, бомбардир, понимает нашу игру.

    В матче со "Спартаком" было видно, как он завязывает комбинации с Ари, цепляется за все мячи, помогает обороне. Гол забил, до этого два — ЦСКА.

    У него в каждом матче моменты. Что говорит о правильной работе на поле, умении открыться. Думаю, сегодня к Бергу ни у кого нет вопросов. Обратимся к цифрам. Хотите?

    За "Краснодар" он забил три мяча, сыграв во всех турнирах 508 минут. То есть, на гол затрачивает 169 минут. По этому показателю в РПЛ его опережают лишь Шомуродов и Соболев.

    У Маркуса 47% ударов в створ — это шестой результат в РПЛ на сегодня. В среднем в штрафной за матч делает 6,56 касаний.

    Лучший показатель в лиге! На втором месте Дзюба — 6,27. А среди лидеров в гонке бомбардиров лучше Берга в верховую борьбу вступают только Соболев, Дзюба и Деспотович.

    При этом Берг ниже каждого из них сантиметров на десять!», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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