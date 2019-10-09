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    Маршалл: Россия будет доминировать, мы должны противостоять

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Вратарь сборной Шотландии Дэвид Маршалл прокомментировал подготовку к отборочному матчу Евро-2020 с командой России.

    Дэвид Маршалл
    Дэвид Маршалл

    «Набрать форму и набрать уверенность — это самый важный момент. Мы стараемся занять самое высокое место в группе. Кроме того, ноябрьские матчи должны ответить на вопрос что мы за команда.

    Действительно, у нас есть определенные проблемы в защите. Тяжело, когда команда не побеждает. Будем надеяться, что мы сумеем наладить нашу игру и приобретем хорошую форму к матчам Лиги Наций.

    Россия — довольно сильная команда. Они будут стараться доминировать по ходу матча. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы этому противостоять.

    Естественно, эти четыре игры будут иметь значение в плане приобретения уверенности себе. Наша задача — подготовиться к марту, к плей-офф Лиги Наций.

    Да, действительно, наша сборная достаточно молодая. Но если посмотреть на клубы, где они играют, то у них уже достаточно опыта. Мы, конечно, постараемся помочь нашим партнерам чем можем», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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