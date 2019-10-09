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    Сборная Германии упустила победу над Аргентиной

    Товарищеские матчи Сборная Германии Футбол Германии Сборная Аргентины
    Сборная Германии сыграла вничью с командой Аргентины (2:2) в товарищеском матче, прошедшем на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

    Сборная Германии
    Сборная Германии

    Счет в матче на 16-й минуте открыли хозяева. Клостерманн подключился к атаке своей команды по правому флангу и прострелил низом на ближний угол вратарской, где Гнабри сумел опередить нескольких соперников и ударом с близкой дистанции отправил мяч в сетку ворот Аргентины.

    На 22-й минуте Маркос Рохо потерял мяч в центре поля. После этого Клостерманн отдал пас на правый край чужой штрафной, откуда Гнабри прострелил в центр и Хаверц ударом в касание метров с 9-ти замкнул этот пас.

    Отквитать один мяч аргентинцам удалось на 66-й минуте. После подачи с левого фланга атаки от Акуньи в центр штрафной сборной Германии пробил головой Аларио и отправил мяч точно в угол ворот Тер Штегена.

    А на 85-й минуте Аларио по центру прорвался в штрафную Германии и отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Лукас Окампос ударом с рикошетом от Эмре Джана отправил мяч точно в цель.

    13 октября сборная Германии сыграет с Эстонией в матче отбора на чемпионат Европы-2020. Немцы идут на первом месте в группе С, набрав 12 очков.

    Аргентина в этот же день проведет товарищескую игру с Эквадором.

    Товарищеские матчи
    Германия — Аргентина — 2:2 (2:0)
    Голы: Гнабри, 16 (1:0). Хаверц, 22 (2:0). Аларио, 66 (2:1). Окампос, 85 (2:2)Германия: тер Штеген, Клостерманн, Кох, Зюле, Хальстенберг, Гнабри (Сердар, 71), Киммих, Эмре Джан, Хаверц (Руди, 83), Брандт (Амири, 66), ВальдшмидтАргентина: Марчесин, Фойт, Отаменди, Рохо (Акунья, 46), Тальяфико, Перейра (Саравия, 76), Паредес, Корреа (Окампос, 46), де Пауль (Родригес, 90+3), Л.Х.Мартинес, Дибала (Аларио, 62)Предупреждения: Киммих, 11. Отаменди, 26. де Пауль, 30. Окампос, 84
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