Сборная Германии упустила победу над Аргентиной

сыграла вничью с командой(2:2) в товарищеском матче, прошедшем на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Счет в матче на 16-й минуте открыли хозяева. Клостерманн подключился к атаке своей команды по правому флангу и прострелил низом на ближний угол вратарской, где Гнабри сумел опередить нескольких соперников и ударом с близкой дистанции отправил мяч в сетку ворот Аргентины.

На 22-й минуте Маркос Рохо потерял мяч в центре поля. После этого Клостерманн отдал пас на правый край чужой штрафной, откуда Гнабри прострелил в центр и Хаверц ударом в касание метров с 9-ти замкнул этот пас.

Отквитать один мяч аргентинцам удалось на 66-й минуте. После подачи с левого фланга атаки от Акуньи в центр штрафной сборной Германии пробил головой Аларио и отправил мяч точно в угол ворот Тер Штегена.

А на 85-й минуте Аларио по центру прорвался в штрафную Германии и отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Лукас Окампос ударом с рикошетом от Эмре Джана отправил мяч точно в цель.

13 октября сборная Германии сыграет с Эстонией в матче отбора на чемпионат Европы-2020. Немцы идут на первом месте в группе С, набрав 12 очков.

Аргентина в этот же день проведет товарищескую игру с Эквадором.